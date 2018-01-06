〈中部〉嘉市石猴創作 6得獎作品妝點6里

2018-01-06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文化局主辦「大型石猴創作賽」，十五組隊伍報名，經半個月在市立博物館外創作，獲獎的六件作品昨天揭幕展示，今年創作主題須結合管樂元素，優選作品「一鳴驚人」為石猴雕刻藝師蔡永武團隊創作，猴子後仰陶醉地吹奏管樂器，表情活靈活現，作品將分置六個里做為社區裝置藝術。

嘉義市長涂醒哲表示，嘉市有石猴故鄉的美名，石猴雕刻歷史超過七十年，此次從十五組報名團隊中，透過模型評選出五組優選及一組入選團隊，於十二月十六至三十日創作，作品將設置在大溪里、太平里、興村里、仁義里、紅瓦里及保福里。

畢業於復興美工的蔡永武率領四名藝師打造「一鳴驚人」作品，他表示，運用「造型學」誇張猴子吹奏管樂動作，凸顯作品張力；前年九月學石猴雕刻的兒童美術老師莊佩翠，也和四名藝師集體創作「擊樂迷猴」，她說，靈感來自就讀南興國中的兒子參加行進管樂擔任打擊樂手，得獎時微笑得意的表情，她依此描繪成石猴設計作品。

文化局博物館科長鄧倚欣表示，此次石猴雕刻創作賽參與者全為嘉義縣市的藝術家，另三組優選作品為林有義等人創作「號動諸羅」、吳潔蓉等人創作「陶醉」及陳明卿等人創作「共鳴」，入選作品為羅嘉昇等人創作「活力十足」。