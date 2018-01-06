〈中部〉嘉縣成功、忠和國小午餐聯盟 師生肯定

2018-01-06

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣中、小規模的國小多，小校資源有限，如能適當跨校策略聯盟，往往會有一加一大於二的功效，以水上鄉成功、忠和國小午餐聯盟為例，就創造出多贏局面，受到師生家長的肯定，縣府教育處也讚不絕口。

成功國小廚工去年因傷辭職，校長陳宇水與忠和國小校長陳志光洽商協助，陳志光二話不說答應，忠和兩位廚工也爽快應允，兩校自去年九月開學展開午餐聯盟，師生反應良好。

陳宇水說，成功國小學童五十人、幼兒園三十人及老師共一百人，買菜都成問題，之前和鄉內的義興、忠和國小聯合採購食材，廚工出缺後，一時找不到合適的人選，所幸忠和及時伸出援手，處理成功師生午餐，再由成功的家長協助載送。

採購食材增選擇 分攤工作壓力

陳志光表示，忠和含幼兒園師生計二百人，雖然在嘉縣算是中型學校，但採買食材不具經濟規模，有些業者婉拒合作，加上成功則達三百人，選擇更多，而且成功午餐秘書每週兩天協助驗菜及將資料上傳食材平台，減輕忠和午餐秘書的工作壓力。

縣府教育處體育保健科長黃宏鼎說，嘉縣小型學校辦理營養午餐往往入不敷出，以五十人用餐學校為例，每人月繳七百元，總計收入三萬五千元，但廚工人事成本近兩萬元，剩下還要米油鹽瓦斯費，即使縣府會補助，購買食材費用還是被壓縮。

教育處︰兩年前起鼓勵 補助運輸費

黃宏鼎表示，縣府兩年前開始鼓勵跨校午餐策略聯盟，但為避免影響現職廚工工作權，要求廚工出缺後推動，目前除忠和、成功國小聯盟，大林鎮大林與中林國小、竹崎鄉內埔與桃源國小也是夥伴關係，策略聯盟由縣府補助運輸費用，午餐可以運用的經費相對增加，讓學生吃得更好。