〈中部〉東勢雞場爆禽流感 撲殺1.1萬隻

2018-01-06

確診為H5N2高病原性禽流感

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林昨天再傳H5N2高病原性禽流感疫情，東勢鄉一處紅羽土雞場去年十二月廿六日發生大量雞隻莫名死亡，採樣複驗昨天下午確診H5N2高病原性禽流感，場內一萬一千隻雞全數撲殺，雲林縣動植物防疫所（簡稱動防所）提醒業者，寒流來襲要做好禽場保暖工作。

動防所呼籲業者做好禽場保暖

雲林縣動防所所長廖培志表示，該處養雞場原飼養一萬三千多隻紅羽土雞，上月底陸續出現雞隻死亡情況，每天死亡一、二百隻，飼主主動通報，防疫所前往採樣送驗，第一次沒有分離出病原，雞隻持續大量死亡，二日再前往採樣複驗，前天初篩H5陽性，昨下午確診感染H5N2高病原性禽流感。

廖培志指出，禽流感與人類流感一樣，一年四季都可能感染，一至四月禽流感好發高峰期，去年雲林共計撲殺高病原性禽流感陽性有九十八場，其中一至四月就有六十六場，尤其二、三月適逢季節更替，防疫工作稍有疏漏就可能遭感染，撲殺場數達四十八場。

病原血清型以H5N2最多有九十一場、三場H5N8、二場H5N6，其他兩場僅知是H5型未知亞型高病原性病毒。

雲林一週通報4件 2場確診

動防所統計，最近一週全縣通報四件疑似禽流感，元長、東勢兩場已確診，另兩場分別鴨、雞各一場仍在檢驗中。

廖培志提醒業者做好防範措施，除降低鳥類與家禽接觸，並要落實人員及各式車輛門禁管制、場區清潔消毒等軟體生物安全措施，另冷氣團、寒流接續報到，飼主要做好禽場保溫及通風，若發現有異常死亡情況要主動通報。