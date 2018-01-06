〈中部〉府會達共識 總預算將刪40億

2018-01-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會十二日將召開臨時會，審議市府今年度總預算。議長林士昌昨日邀集各政團與市府進行協商，達成初步共識，市府總預算維持原意刪除四十億元，其中本預算經常門刪減十億元以內，市府則要求保留台北辦公室租金等四項經費。

市府今年度總預算數一九二四．一二億元，去年底的定期會因政黨協商破局遭議會擱置，議長林士昌日前召開政黨協商，商議召開臨時會，在國民黨團缺席杯葛的情況下，各政團決定一月十二日起加開五天的臨時會再審總預算。

議長林士昌昨天邀請副市長林陵三、市府秘書處長李如芳、府會聯絡小組執行長王岳彬，及民進黨團總召李天生、國民黨團書記長李中、無黨聯盟召集人張立傑、超黨派聯盟召集人陳成添等人，再到議長室召開政黨協商。

林陵三表示，刪減太多的經常門預算，會影響整個計畫的推動，希望在預定刪減的十四億元本預算中，能將經常門和資本門額度平均一下，並保留台北辦公室租金、市府首長宿舍租金、綠空鐵道軸線計畫工程、申辦二○二二世界設計之都等四項預算。

李中說，國民黨堅持要刪的都是不合理與不必要的預算，應逐條審議，刪減額度維持在經常門十億元、資本門四億元的比例，細項下週二再議。李天生則說，府會溝通順利達成協議，除了感到欣慰，也歡迎各界對預算審查進行監督，一切以市民福祉為依歸。