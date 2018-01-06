〈中部〉中火設攔風網 避免生煤場揚塵

2018-01-06

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠因為沒有室內煤倉，生煤都儲存在室外，戶外生煤儲存場約有六十三公頃，儲存卅天的用量，而中火一天約需要燃燒五萬噸，為避免民眾疑慮，建廠之初就在四周設有攔風網，避免揚塵，而且一旦有破洞，就立即更換；不過，周圍居民反映煤灰常會飄出，空氣瀰漫灰塵，希望室內煤倉趕快蓋好。

環保局長白智榮指出，台中火力發電廠的戶外儲煤場是台中最大的儲煤場，約九十五座足球場，法定許可限量可堆置二○七五萬噸生煤，由於海風大，又無遮蔽，製造空污逸散污染源，主要污染物為PM2.5。環保局依逸散污染源管理辦法有定期或突擊稽查，檢查圍籬高度等防污措施，目前無違規紀錄，一旦違法將依空污法開罰十至一百萬元。

仍有煤灰飄出 居民盼煤倉趕快蓋好

住在台中發電廠附近的麗水里張姓里民表示，雖然中火有設攔風網，但還是有煤灰會飄出來，像他若沒有戴眼鏡，走到中火南側門，眼睛會澀澀的。

張姓里民表示，很多在中火旁海邊捕魚的漁民，捕完魚返家後，用毛巾擦臉，會有一層薄薄的灰塵，但他認為不見得全部都是中火製造，也有中龍鋼鐵廠，還有附近的私人煤場，也可能是附近工業區造成，不管如何，他很希望室內煤倉趕快蓋好。

另一位王姓市民表示，嚴格來說，雖然他家住在龍井，距離中火約有二公里距離，跟其他地區相較，雖離中火很近，但中火所產生的空污及煤灰，只有一些影響，家中門窗所造成的灰塵，少量是中火造成，多半都是海風吹來的風砂，而一旦吹起東北風，污煙多半飄向彰化，反而他家較不受影響，但身為龍井人，很希望室內煤倉趕快蓋好，減少民眾疑慮。