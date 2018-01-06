〈中部〉中火室內煤倉年底未完成 環局將連續開罰

2018-01-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市生煤管制自治條例，要求台中火力發電廠今年底完成室內煤倉，不能露天堆置生煤，但台電工程招標兩度流標，煤倉恐難如期完成。市府環保局說，若煤倉無法如期完成，將依空污法依法開罰十萬至一百萬元，可連續開罰至改善為止。

台電二度招標 又流標

台中市生煤管制自治條例要求中火今年底應將戶外生煤場轉為室內煤倉，中火預計投入一百廿五億元改善，台電去年底首次進行室內煤倉工程招標，但僅有一家廠商投標而宣告流標，台電重新公告招標，三日開標又流標，台電強調仍力拚一月底前決標。

盧秀燕指空污改善 恐遙遙無期

室內煤倉工程首度流標時，台中市長擬參選人、國民黨立委盧秀燕即在臉書指台電「明年底趕工完成的室內煤倉工程，不只跳票延期；連帶的空污改善計劃也可能遙遙無期」、「林市長是畫大餅，到他明年底卸任前，都無法完成此項工程。」

林佳龍：立委開始關注 值得鼓掌

煤倉工程兩度流標昨見諸報端，市長林佳龍受訪表示，市府施行生煤管制自治條例，中火和中龍鋼鐵都要將戶外生煤場轉為室內煤倉，也都已編列預算執行。中龍已開始興建，中火則較晚決定。不過，市府會持續督促儘快完成，有了好的開始，就會有成果。

他話鋒一轉又說，最近有民代開始注意到此議題，他也覺得非常開心。其實中火屬於國營事業，由經濟部主管，過去立委並未關注可將戶外生煤場轉為室內儲存，現在開始呼應市府生煤管制自治條例，值得鼓掌。

林佳龍強調，市府要求的四年期限，台電曾表示有困難，但依據自治條例規定，四年必須減煤四成以及興建室內煤倉，這些都希望中火儘快推動；最近雖有鋼價問題，但中火仍應儘速完成招標。他再次呼籲社會用鼓勵的方式，讓這些國營事業加速完成改革。