〈中部〉埔里防空污 學者提從河谷隘口攔截

2018-01-06

外來空污由烏溪河谷入侵

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮近幾年飽受空污肆虐，國立暨南國際大學資管系副系副教授戴榮賦透過廣布PM2.5微型感測器觀察，發現埔里盆地的外來空污常由烏溪河谷長驅直入，建議在國姓鄉的烏溪河谷隘口引烏溪水設立高大水幕以減低霾害，盼能拋磚引玉，激發更多、更有效的除霾方法。

南投縣埔里、南投、竹山等三大測站是紅害榜上常客，暨大資管系副教授戴榮賦研究團隊特別研發PM2.5微型感測器，三年來在中部地區廣設二百多個監測點，建立完整的在地空氣品質地圖。

戴榮賦表示，初步發現埔里盆地有兩道阻擋外來空污的屏障，分別是國姓的大橫屏山至阿冷山，以及九份二山至集集大山的連線，但唯一的「漏洞」就是烏溪河谷，成為外來污染物進入埔里盆地的重要通道。

建議引溪水設立高大水幕

戴榮賦建議在烏溪河谷隘口攔截空污，因為降雨會改善空品，可在台十四線中潭公路柑林隧道旁的河道上，引烏溪之水設立高大水幕，洗滌經過的霧霾，或是於大石、北山路段的狹窄隘口再加設水幕。

縣府環保局長方信雄表示，設置大型水幕需要多大規模、高度與噴灑時間，還有待商榷，能否成功也是未知數。

方信雄認為，中部地區最大空污來源是台中火力發電廠，應該從源頭管制，比地方自行減霾要有效果，建議中火訂出碳排總量管制，並以逐年停機方式減少污染。