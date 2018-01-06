〈中部〉預算被狠砍 北斗公所提覆議遭否決

2018-01-06

未編鎮代為民服務費 所會鬧翻

〔記者陳冠備／北斗報導〕彰化縣北斗鎮公所與鎮代會爭議恐要縣老爺裁判了！北斗鎮公所昨日天對一○七年度總預算案一億八千八百多萬元被砍、聯合幼兒園興建案等四案向鎮代會提出覆議審查，代表投票表決仍維持原案，將公所最後希望打回票。代表會主席王錫瑩重申，代表會尊嚴不容踐踏。北斗鎮長楊麗香表示：「遺憾」，將請縣府協調。

北斗鎮公所去年編列總預算三億五千多萬元，卻未將鎮代「為民服務費用」二二九萬元編列，引發雙方對立，代表會深感羞辱，在預算審查會中刪除一億八千多萬元預算，多項公共經費被刪恐讓北斗鎮癱瘓。昨天所方再提總預算、聯合托兒所、市場公共造產，前瞻道路提昇一五○萬元設計費四項覆議案，代表會最後以七比三票（一人未到），未讓公所提案過關，維持原案。

代表會︰尊嚴不容踐踏

會後，鎮代會主席王鍚瑩指出，府會二年來無法和諧，遠因是聯合托兒所一案，近因則是為民服務費用未編，公所應尊重代表會，代表會就會敞開心胸釋出善意，但若一再踐踏代表會尊嚴，代表會也會反擊鎮公所。

鎮長︰將請縣府協商

對此楊麗香表示，百姓的生命財產安全與福利不容少數人玩弄股掌間，其中總預算中包括和鎮民息息相關的路燈電費、和公所水電費、四個臨時人員費用，至少應先恢復維持路燈正常運作。

楊麗香也說，聯托有關鎮民福祉，先前所方多次與代表會協議，內容一改再改，連公所新建大樓內部裝修工程也要刪，她都一一妥協，最後還要再砍七千萬元有關百姓福利的預算，她會促請縣府進行協商。縣府民政處表示將繼續協助溝通協調。