〈中部〉南投老人假牙補助 首週申請破四百件

2018-01-06

去年二千六百萬 三個月用光

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府去年補助老人裝假牙，民眾反映熱烈，短短三個多月，二千六百多萬元假牙預算就用罄，今年預算增加到五千二百多萬元，元旦受理申請起跑後，首週各鄉鎮市申請總件數破四百件，縣府社會及勞動處表示，今年預算增加，估計會有近二千人受惠，將比去年多一倍。

每人上下顎全口補助最多四萬

南投縣補助老人裝假牙，凡設籍縣內年滿六十五歲以上老人，經牙醫評估缺牙需裝置假牙，就能申請假牙補助，上、下顎全口補助最多四萬元。

今年五千多萬 可近二千人受惠

去年縣府假牙預算為二千六百七十萬元，三月初預算就用完，計有一千一百七十六人受惠，未裝率僅三％，今年預算原編列三千二百四十九萬元，在縣長林明溱決定動用第二預備金，加碼二千萬元後，預算增至五千二百四十九萬元，估計近二千人受惠，比去年增加一倍。

縣府表示，今年預算增加，申請期應可撐到五、六月，而今年假牙補助於元旦開跑後，各地民眾反映熱烈，首週申請數就有四百多件，雖然假牙預算有限，但民眾也不用太著急，仍須經牙醫評估才能裝設，民眾應審慎考量。

水里鄉、集集鎮公所昨則統計首週假牙申請數，分別為卅、廿餘件，其中集集去年才卅件，今年首週就有廿件，民眾踴躍程度可見一斑。

縣府說，除了縣府有補助裝假牙外，境內如仁愛、魚池鄉公所也有假牙補助，二地補助預算各為八百萬元；然就縣內八萬名老人，以二成需要申請假牙補助推算，若往後每年補助都在五千萬元的水準，粗估要四、五年才會滿足需求。

而依照去年首度開辦假牙補助經驗，其中以六十五歲至七十五歲申請者最多，八十五歲以上就掉到個位數，顯見裝假牙仍需評估，民眾無須一窩蜂。