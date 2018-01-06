〈中部〉崙背大排中厝段改善 水管窄挨轟騙人

2018-01-06

淨水工程沉積 村民忍臭多年

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府為改善崙背大排污染問題，在阿勸村中厝社區段設置礫間淨水工程，卻造成污泥沉澱堆積，豬糞尿臭味熏天，縣長李進勇去年會勘允諾改善，昨天村民聽完工程說明，質疑工程效益不大，怒轟縣府沒用心改善；縣府水利處長許宏博表示，會依地方需求檢討改善。

縣府︰會依地方需求改善

崙背大排上游有家庭、畜牧場廢水排入，最後排入新虎尾溪，水質污染嚴重，為改善水質，水利處四年前向環保署爭取五千萬元，設置礫間淨水工程，處理後的水再放流到新虎尾溪。

崙背阿勸村長張崇明指出，淨水工程完工以來，村民飽受豬糞尿的惡臭之苦，尤其夏天吹南風時全村二、三百戶都不敢開窗，嚴重影響生活品質。

村民也說，為了把大排的水引到淨水區，設置水閘門截水，造成水中夾帶的豬糞尿等污泥淤積，二、三公尺長的崙背大排成了曝曬池，村民每天聞豬尿味。

村民苦等改善工程多年，如今工程發包，工程單位昨天在現場辦說明會；水利處下水道科長曾國訓表示，為加速水流減少淤積，將重新設置固定堰，並以束縮斷面加快流速。

昨天說明會中村民聽到引水道水管只有四吋，認為工程是騙人的，村民說，四吋水管的水量怎麼沖淤？要求修正設計，否則不排除阻撓動工。

縣議員李明哲要求縣府慎重處理；許宏博表示，會依據地方需求檢討改善。