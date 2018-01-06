〈中部〉賴揆訪嘉縣 前瞻計畫已核定40.97億

2018-01-06

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕行政院長賴清德與多名部會首長，昨到嘉義縣創新學院進行中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照護業務座談會，國家發展委員會官員簡報嘉縣在前瞻基礎建設上已核定經費達四十．九七一億元，主要是水環境建設二十五億餘元，中央各部會在嘉縣去、今年度建設投資合計逾四十億元，如山海區觀光建設、布袋港建設等，協助嘉義整體發展。

張花冠再爭取區域重劃

賴清德昨與縣長張花冠、鄉鎮市長座談，張花冠重申行政區域重劃的重要性，並指長照計畫中交通接送給付不足、人力分配不均，盼能改善；水上鄉長劉敬祥認為，嘉市鐵路高架化已動工，嘉縣僅在規劃，銜接會有問題，應一同進行；太保市長黃榮利說，故宮南院遊客數下滑，剛核定的國寶文物修復展示館要六年才會完工，應有政策保持遊客熱度。

前瞻基礎建設在嘉縣部分主要是河川及區域排水改善計畫、水庫集水區保育治理計畫、提升道路品質建設計畫、文化生活圈建設計畫，地方關心的軌道建設只有一．二五億元。

中央投資則有阿里山區打造為「臺ONE樂活山林度假區」、建構白色雲嘉南濱海優質旅遊服務、南院國寶館、布袋港設施等，還將在南院附近建新埤滯洪池，改善淹水問題並加入親水、休閒空間營造，串連南院及蒜頭糖廠等觀光遊憩景點。

賴清德表示，張花冠提出來的意見只要具體可行，行政院會答應幫忙；衛福部長陳時中允諾檢討嘉縣所提的長照計畫問題；至於行政院發言人徐國勇主張廠商在政府公共工程投標時，工人薪資不得低於三萬元，挨批即使是粗工的薪資也超過三萬元，反而會變成降薪；徐國勇解釋，廠商不會只有工人，文書、行政人員不保證有三萬元，不應用特定職位薪資來批評正在研究的提議。