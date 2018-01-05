〈南部〉暖冬少雨 紅蔥頭產量少4成

2018-01-05

〔記者楊金城／北門報導〕濱海地區北門、七股、學甲區栽種的「早蔥」紅蔥頭進入採收期，受到暖冬少雨的影響，不只紅蔥頭的產量銳減四成左右，「早蔥」的產地價也跌到每台斤約在十六到廿一元間，較去年同期六十到八十元慘跌，蔥農嘆說「歹年冬」。

曾姓蔥農說，前年紅蔥頭受雨災歉收，去年紅蔥頭豐收，盤商收購早蔥後冷藏一年，再釋出應付農曆春節前的市場需求，才導致今年採收的「早蔥」蔥價慘跌。而今年早蔥個頭變小，也影響賣價。

一般紅蔥頭、蒜頭大多在十、十一月栽種，隔年三月採收，「早蔥」指提前在七月栽種的紅蔥頭，搶在隔年農曆春節前採收，供應春節市場需求，搶得好價。

七股區三股、十份里、學甲中洲地區、北門溪底寮是「早蔥」主要產地，在鹽份地帶栽種的紅蔥頭，品質佳，辣度夠，一向受市場歡迎，從上月就開始陸續採收，蔥田常見上了年紀的庄民受僱採收工，一年一度的賺外快時候，工資以剪下的紅蔥頭重量計算，今年一台斤工資一．八元，一天可賺一千多元，陳姓阿嬤說，坐在蔥田剪蔥，曬曬冬陽也不錯。

但今年受少雨、乾旱影響，早蔥的個頭和產量都比去年減少，蔥農可就笑不出來，以往年一分地早蔥產量約在二千台斤計算（各產地產量不同），今年早蔥產量歉收七、八百台斤，平均銳減四成左右，有的早蔥甚至產量銳減五成。