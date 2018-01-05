〈南部〉善化草莓紅了 開發手工皂好療癒

2018-01-05

〔記者黃文瑜／善化報導〕每年十二月起是善化草莓的產季，一直以來有「北大湖、南善化」稱號的善化產地，除了吸引遊客到草莓園採草莓，也發展出草莓果醬、冰淇淋等周邊產品，最近還研發出食用的草莓酵素及草莓手工皂，粉紅色的香皂讓遊客直呼好療癒！

善化種植草莓的面積約有十公頃，吸引遊客到草莓園採草莓，草莓園幾乎是集中在台一線善化到新市兩旁路段，除了一般落地栽培法，也有不少業者使用高架的栽培方式。

種植草莓卅五年經驗的黃得山表示，十月草莓種下後，預期可開三次花，第一期結果約在十二月，因為南部天氣較熱，因此草莓產量較少，甚至有些園區要假日才開放民眾採草苺，否則供不應求。通常第二期結果是產量的高峰，因為天氣冷，適合草莓生長，因此產量與質量也都較第一期佳，時間也恰好滿足春節遊客的採收量，而最後一期採收時間約在三到四月，採草莓熱度降低，就會把草莓拿來做周邊產品。

黃得山說，草莓周邊產品大家都做得差不多，去年就用第三季草莓研發新品，因草莓有「水果皇后」的美譽，營養成分容易被人體消化、吸收，多吃也不會受涼或上火，是老少皆宜的健康食品，用蜂蜜發酵做成酵素。

做了酵素後，又發現酵素不僅能食用還可做手工皂，因此就再研發手工皂，在這次草莓採收季推出新品，想不到手工皂漂亮的粉紅色，還發出淡淡草莓香，讓遊客看了「少女心」大爆發，直呼很療癒，還問黃得山「會不會有粉紅色泡泡」，大受歡迎。