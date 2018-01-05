〈南部〉天天練講故事 小二腦麻生才藝賽奪冠

2018-01-05

黃玥潔訓練月餘獲佳績 教局表揚

〔記者楊金城／佳里報導〕綻放生命的光彩，教育局昨天在佳里區舉辦一○六學年度特殊教育學生獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮，永康大灣國小二年級學生黃玥潔是患有腦性麻痺的學生，為了比賽，賽前每天訓練講故事給老師聽，獲得國小組個人Ａ組才藝表演冠軍，阿嬤和媽媽高興地陪同領獎。

市府秘書長吳欣修勉勵說，特教學生克服身心痛苦和學習障礙，持續不斷努力、上進，在自己舞台發光發亮，這是對學生、家長、老師的一大肯定，未來市府將持續推動特教生才藝學習教育。

就讀大灣國小的女童黃玥潔在會中表演得獎的說故事橋段「胖國王」，比賽道具都是媽媽莊亭瑋和阿嬤準備，賽前持續一個多月每天到校講故事給老師聽作為訓練，老師修正她發音、音調、表情和肢體動作，果然第一次參加全市特教生才藝大賽就勇奪第一名。

黃玥潔一年級時在校內曾拿到仰臥起坐比賽的第一名，加上說故事冠軍，口齒清晰，表情、肢體豐富，又跑又跳，十分活潑，很難想像她是位腦麻生。

莊亭瑋說，獨生女直到二歲時才能翻身，後來走路常常跌倒，去年動了左腿、膝蓋手術後，有了祖母、父母細心照顧，女兒才有較好的行動能力，功課在班上都是前幾名。莊亭瑋為了照顧女兒，二年前更辭去新竹工作回到台南，女兒喜歡美勞和繪畫，「她愛學什麼就讓她學，全力支持。」

獲得國中個人賽Ａ組冠軍的後甲國中鄭詩暐表演琵琶演奏，國中個人賽Ｂ組冠軍的崇明國中賴彥伃表演古箏演奏，兩人都由媽媽陪同領獎，以子女表現為榮。

教育局、社團法人台南市身心障礙學生教育協會計頒發八十一位學生獲得南市身障學生教育協會獎助學金、五十六位特教生才藝比賽得獎者。

擔任南市身障生教育協會理事長的教育局主秘蔣銘娟說，協會成立廿二年來，運用各界捐款累計資助學生共二三二五人，資助金額已逾一千八百萬元，盼藉由表揚活動鼓勵特教生奮發向上，肯定自我，也盼喚起社會大眾關懷支持身障生的特殊教育工作。