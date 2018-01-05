〈南部〉破紀錄！400隻反嘴 齊聚高屏溪

2018-01-05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕二○一八新年高屏溪畔傳來好消息，難得現身台灣的冬候鳥反嘴鴴聚集四百隻，打破歷年紀錄；中芸國小主任陳俊強表示，中美和高雄廠拆除後，少了煙囪，為鳥類提供更大棲息腹地，不過捕撈鰻苗Ｖ型網架設太密集，現在還看不到鸕鶿「黑壓壓」過境情景。

陳俊強今年在高屏溪口進行生態例行性調查時，發現黑白相間美麗的身影群聚飛舞，以往反嘴鴴單一最大量的紀錄為二百八十隻，今年四百隻打破歷年紀錄。

陳俊強指出，反嘴鴴在台灣屬不普遍出現的冬候鳥，通常成群出現在海岸附近的魚塭、水田、沼澤地帶，近六年來均現身高屏溪口，數量也持續增加。

友善環境及空間增多

今年數量暴增原因，陳俊強認為中美和林園廠區關閉，大型設備及煙囪去年完成拆除，從空照圖來看，形成更多友善的環境及空間，讓更多候鳥接近高屏溪口度冬或過境。

除此之外，反嘴鴴今年主要聚集在雙園大橋以北到自來水公司輸水管之間的灘地，陳俊強表示，颱風沖刷而下的大量泥沙在此堆積，河床變淺，退潮時不到一公尺深，可見農民涉水到河床栽種，間接提供了喜歡淺灘地的反嘴鴴棲息、覓食空間。

Ｖ型網變多 鸕鶿稀稀落落

向來壯觀的鸕鶿今年則顯得稀稀落落。陳俊強指出，每年入冬高屏溪口進入鰻苗捕撈季節，漁民架設Ｖ型網方便捕撈，現在從雙園大橋一眼望去，都是密密麻麻Ｖ型網，且面積更為廣大，不利體型大的鸕鶿群聚活動。

陳俊強建議，未來在捕撈鰻苗Ｖ型網的申請管理中，應適度考量規範申請規格並進行總量管制，以免大面積架網造成候鳥食物及棲地的減少，不利候鳥度冬。