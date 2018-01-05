〈南部〉繳不起租金 寶來溫泉合法化卡關

2018-01-05

十年一、兩千萬並一次繳清

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已經走了十四年的寶來溫泉合法化，迄今仍沒有溫泉業者取得合法身分，其中還有三家業者因土地承租問題，國產署開出十年一、兩千萬天價租金並一次繳清，合化法進程再度卡關，讓業者急喊：「不讓我們活命嗎？」

國產署︰依公告地價套入公式

國產署南區分署科長蔡奇宏解釋，租金是依公告地價套入公式算出，並非政府刻意刁難溫泉業者，日前也曾研議讓業者以分期付款方式給付租金，但因租金價格相當高，部分業者仍籌不出錢來，所以無法實行，目前只能繼續控管個案，也希望業者能儘速繳納租金，避免衍生「無權佔用」的法律糾紛。

租金沒繳納 無法取得用地

溫泉業者黃和榮指出，寶來溫泉合法化從九十二年開始啟動後，中間遇到莫拉克風災被迫中斷，後來多家業者花了數百萬元，陸續完成興辦事業計畫、水保、環評等關卡後，部分溫泉業者已完成用地取得、變更，正在進行建築師補照的程序，但目前芳晨、鴻來、山澤居這三家溫泉業者因國產署開出天價租金，仍卡在用地取得這道關卡。

以芳晨為例，國產署依公告地價套入公式，算出芳晨承租土地經營溫泉旅館，十年要付二千五百多萬元租金，即使可以分期付款方式繳納，對於經歷八八風災後陷入長達八年蕭條的溫泉業者來說，這筆錢根本拿不出來，龐大的租金負擔對業者來說無疑雪上加霜。

黃和榮說，就算業者籌到錢繳納租金，但至少還要再等二至三年才有機會取得合法化身分，這段時間的租金損失只能自行吸收，且未來溫泉前景未明，他們希望政府能以專案方式處理，讓寶來溫泉有機會重拾過去榮景。