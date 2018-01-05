〈南部〉台水取利嘉溪伏流水 部落憂生態惡化

2018-01-05

〔記者黃明堂／台東報導〕為解決汛期自來水原水濁度升高問題，台灣自來水公司（簡稱台水）擬從利嘉溪上游取地表下的伏流水，但魯凱族達魯瑪克部落憂溪水殆盡、生態惡化，立委劉櫂豪邀相關單位會勘，要求水公司與部落取得共識後才能進行。

供應大台東地區用水系統的利嘉淨水場，原水取用利嘉溪地面水，每年汛期原水濁度升高，常超出淨水場可處理極限值，必須減量出水或停場清理，影響台東地區主要用水供水。

河床下設水管 穩定供水

水利署及台水公司為解決這項問題，由前瞻基礎建設計畫特別預算編列六千七百萬元經費，擬於利嘉溪取水口上游的河床下埋設集水管及導水管，以汲取河床下經砂礫初步過濾之潔淨低濁度伏流水，完工後可有效提高淨水場處理效能，維持台東地區之供水穩定。

不過，卑南鄉達魯瑪克部落會議主席胡進德質疑這項工程，將使得已經被破壞的溪流生態惡化，直徑兩公尺的取水管埋在地表下七公尺，伏流水被取走了，地表水自然會往下滲，如此，地表沒水，溪流生態全毀。

胡進德說，小時候利嘉溪生態豐富，水中到處是毛蟹，河岸就是森林，後來設了十多座攔砂壩，生態大受影響，如果水源再被取走殆盡，就更沒救了。

台水董座允尊重地方意見

劉櫂豪接獲胡進德陳情，邀集台水公司董事長郭俊銘、水利署副署長鍾朝恭、卑南鄉長許文獻等人到現場會勘，指該計畫因涉及部落傳統領域，台水公司應積極與地方溝通。

劉櫂豪要求水公司規劃施工時，應根據原住民族基本法：「諮商並取得原住民族或部落同意或參與」，並由部落會議同意後才能動工，郭俊銘允諾會尊重地方的意見，同時降低對環境的破壞。