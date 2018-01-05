〈南部〉減塑團隊結合店家 免費出借杯杯

2018-01-05

正興街及神農街 10店家推出

〔記者邱灝唐／台南報導〕今年元旦起擴大限塑令，不過在台南早就有一群人推廣「減塑生活」。團隊「好盒器」從去年一月起在知名景點正興街及神農街推出「杯杯計畫」，出借玻璃杯取代一次性容器，而且還能甲地租乙地還，成為容器界的「UBike」。

「杯杯計畫」共同創辦人宋宜臻和李翊禾從設計科系畢業後，恰好碰上消費性電子商品的熱潮，整天都在思考如何美化外觀讓消費者買單，但在耗費巨大的設計能量與「新鮮的肝」後，產品週期卻只有短短的二、三個月，而這與她們的理念相反，回過頭反思永續經營的設計。

去年初至今累積逾3000杯次

宋宜臻和李翊禾決定從最貼近日常生活的紙杯著手，推廣重複利用的玻璃杯，這時也與正為塑膠垃圾所苦的正興街店家相遇。「杯杯計畫」從去年一月開始，與十間正興街、神農街店家合作，而且原本需要押金或登錄手機號碼，但為了降低消費者接觸門檻，去年五月改為免費租借，至今累積三千多杯次，而且僅相當少數的消費者未歸還，正興街的店家甚至主動籌措一筆經費作為避險基金。

被問及如何消除消費者對於衛生的疑慮？李翊禾表示，除了解釋清洗的流程之外，還會替每個杯子編號，明確指出在哪間店處理，藉由縝密管理贏得外界信心，剩下的就是繼續努力累積形象，讓消費者「說服」消費者。