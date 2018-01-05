〈南部〉細懸浮微粒 近5年改善31％

2018-01-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質愈來愈差？近年來空品議題受到各界關注，民眾感覺空氣愈來愈糟。不過，台南市環保局昨天提出數據表示，其實，南市的空氣品質是逐年明顯改善。

環保局表示，南市細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度自一○二年的卅六μg/m3（微克／立方公尺），改善至一○六年的廿五μg/m3，近五年大幅改善卅一％。環保局一名官員說，大家真的都很努力，空品改善很多了。

台南市昨天全市四個測站，空氣品質指標（AQI）全達紅害等級。從前晚開始，一直到昨天下午，空氣品質整天都不佳。

環保局表示，昨天受偏東風影響，中南部地區屬背風側，擴散條件不佳致污染物多累積在近地面約五百公尺以下，造成空氣品質不佳。

南市於前天下午即啟動空品不良應變措施，並成立環保局防制指揮中心，成立空品應變小組，包括出動UAV無人飛機沿國道一號、國道三號及高鐵沿線進行露天燃燒巡查；通報及查核營建工地及堆置場落實揚塵逸散防制措施；通報及查核工廠和大型餐飲業落實空氣污染防制設備操作；加強高污染車輛路邊攔查、路邊停車怠速稽查及重點道路加強洗街；另透過垃圾車廣播提醒民眾防護、並通報學校、幼兒園及老人社福機構依據等級採取應變，如配戴口罩、避免戶外活動等。