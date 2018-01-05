〈南部〉《台南》空污籠罩 舉辦中等學校運動會挨批

2018-01-05

環團批恐成吸空污量能比賽

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一○七年中等學校聯合運動會本月三日起在新營體育場展開一連四天的賽程，由於昨天空污籠罩，新營更是全市最糟，中午PM2.5濃度高達八十四μg/m3（微克／立方公尺），南市空污防護自救會質疑教育局輕忽空污對師生健康的衝擊，批評恐變成「吸空污量能比賽」。

教局︰如選手不適 停止出賽

教育局表示，競賽期間參賽選手的安全與健康，都會列入考量並嚴加管控，尤其有關空氣品質，每天更是派員嚴加監看，並依據當天空品指標（AQI）等級，善盡提醒的責任，請參賽選手若有身體不適的情況，立即向大會反映，並停止出賽，以免影響身體健康。

根據環保署的空品監測顯示，昨天台南空氣品質變差，全市四個測站都淪陷，空品指標均達紅害等級，尤其新營測站空品指標下午一度飆到一六○，PM2.5濃度中午則高達八十四μg/m3，已達舊標準的紫爆等級。

台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，會選擇在台南市空污高峰期舉辦中等學校運動會，可見教育局輕忽空污對師生健康的嚴重衝擊，強調強健體魄的運動會，恐將變成「吸空污量能比賽」，「環保局應變都慢好幾拍了，能奢望教育局嗎？各位家長，自己的孩子自己救吧！」

一名許姓老師質疑說，台南市冬天空氣品質非常糟糕已經很多年，為何這時舉辦運動會，「戶外賽程選手應該不會戴N95口罩比賽吧？」

教育局表示，南市中等學校聯合運動會目的在選拔代表南市參加全國中等學校聯合運動會的選手，為顧及選手權益，故訂於每年元月份辦理，以爭取個人及南市的榮譽。

體育處︰中午轉紅害 隨即因應

體育處表示，昨天上午新營測站空品指標為橘色提醒，中午轉為紅色警示，大會隨即採取因應措施，告知參賽選手相關訊息，請選手依個別情況評估是否出賽，務必以個人健康為要。