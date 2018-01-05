〈南部〉交流道出口路樹遭斷頭 挨批有礙觀瞻

2018-01-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕市區交通要道出現斷頭樹，民眾批評有礙觀瞻，並預言五年內可能死亡。

國道一號中正交流道出口（中正一路）於跨年夜前出現近八十棵斷頭樹，臉書「高雄。愛樹人」社團張貼照片，引發上百則留言批評，由於市長陳菊及市府工務局長趙建喬曾在市議會承諾終結斷頭式修剪，此舉違反承諾，高雄市野鳥學會等環團也轉載連結，呼籲各界重視。

民眾批評說，中正交流道為國道進市區入口，「迎接外地觀光客的，竟然赫見一大排斷頭樹！」也有民眾以「鬼剃頭」比喻，理頭髮連頭皮、耳朵撕下如同截肢，五年內有死亡風險，往後注定病蟲害叢生，傷害嚴重已不可逆。

體育處︰依契約規定開罰

體育處指出，植栽修剪作業於去年十二月下旬委由民間園藝公司辦理，施工期間強制截頂，未事先報准，且未依規範修剪致主枝幹斷頭，將依一○六年頒布「高雄市植栽修剪作業規範」等契約規定開罰。

處長周明鎮說，勞務契約書內載明「凡遇植栽的不良枝為結構枝（即屬：主幹、主枝、次主枝）或是屬於主枝頂梢，因需要進行強剪或因必要因素而需要進行強制降低高度的截頂強剪作業時，應先報請本處核准後再行辦理」，罰款金額部分，將約談廠商再依據違約事實開罰。

至於路樹修剪方式，官員強調於側枝幹徑大於主幹三分之一處以斜切方式修剪，適度修剪，不可齊頭剪斷。