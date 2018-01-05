〈南部〉包租代管開辦 保證房東收租3年

2018-01-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕想當包租公，卻又怕麻煩？高市都發局繼雙北後，昨天也宣布開辦包租代管計畫，房東能保證收租三年。

高雄市都發局長李怡德表示，「包租代管」是社會住宅政策，鼓勵民間釋出空屋，最快滿足民眾居住需求的新嘗試，今年起在六都試辦，預計三年內滿足一萬戶租屋需求。

媒合招租 委託兩家業者承辦

都發局表示，高雄市委託「兆基顧問公司」、「永勝租屋經理公司」兩家業者承辦，首批將徵求八百戶房東，以「包租」或「代管」方式媒合招租，以往若透過仲介招租或代管，房東得付給仲介一至一．五個月租金，但在包租代管計畫下，房東不需支付這筆佣金。

所謂「包租」，是指房東可保證租金收入三年，「代管」則是無法保證，可能房子租一年後，隔了幾個月才又租出去，這幾個月房東就收不到租金。

可免去修房屋、登廣告麻煩

房東只要向這兩家業者登記委託出租，能省去自行修繕房屋、刊登租屋廣告、委託仲介帶客看房等大小麻煩事，也免去房客可能積欠房租的風險。

房東參與包租，可保證租金收入三年、修繕獎勵每年一萬元、居家安全險每年三千五百元；代管也有修繕獎勵一萬元、但無居家安全險。不過，房東得以市價八折（包租）、九折（代管）的租金，透過兩家業者租給房客，且以往未報稅的房東，日後也必須報稅。

房客可用八、九折租到房子

至於房客，至少能以八、九折的租金租到房子，如果月收入低於一萬九四一二元、且是弱勢族群，租金更只有五折，中間的差價則由政府補助，大幅減輕租屋負擔。

都發局強調，只要設籍高雄市或在高雄就學、就業者，都可申請租屋。

都發局說，要求房租上限不超過一萬五千元，房間數則沒有限制，一房以上都可以，昨天剛開辦，馬上有兩名房東、四名房客詢問。

有意願參與包租代管計畫的房東或房客，可洽詢高市都發局服務專線3373530分機222，或聯絡兆基管理公司、電話07-2369100，永勝租屋經理公司0800801689。