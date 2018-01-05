〈南部〉衝破千袋 台東6社團接力辦捐血

2018-01-05

春節前血荒 號召民眾挽袖

〔記者王秀亭／台東報導〕近來天氣日夜溫差大，加上每年迎完新曆年，至農曆年節前，是一年之中捐血量最少的時節，台東捐血站為儲備農曆年節期間的血庫，光是一月就號召了六個社團接力舉辦捐血活動，各社團不僅協助號召民眾來捐血，更對捐血者加碼送餐盒、白米等贈品，提高民眾挽袖捐血意願，朝一月衝破一千袋努力。

台東捐血站長江宜勳表示，台東縣平均每個月所需的血液量為一千六百袋，但台東人口少、幅員狹長，雖有縣內各社團相挺，辦活動加碼送好禮，去年也只有四個月採血量衝破一千袋，不足部分需賴高雄捐血中心支援，讓台東血庫不餘匱乏。

江宜勳指出，一年中又以農曆年節前的一、二月份最難達標，最近天氣溫差大，O、A型血都未達安全存量標準，為讓年節期間儲血庫能維持在安全值，這個月有六個社團接力辦捐血活動。

糕餅公會打頭陣 加碼送好禮

台東縣糕餅公會打頭陣，即日起至七日捐血就送點心禮盒，十二日花蓮二信送拉桿式旅行袋，後續還有彰化同鄉會、台東縣青年聯合促進會、佛光山日光寺及捐血站志工隊分別送白米及精美好禮。

台東縣青聯會副會長黃治維表示，該會成立四年，會員為縣內二十至四十五歲青年，以從事公益活動為主，與捐血站合辦捐血活動已第三年，盼能號召更多青年們一起捐熱血。

江宜勳說，各社團加碼送好禮多少能提高民眾捐血興趣，而社團成員也會彼此號召到捐血站挽袖捐血，除固定捐血人，更盼尚未過捐過血，或已有一段時日未捐血的民眾可抽空到站內捐血。