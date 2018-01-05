〈南部〉連16年負成長 屏縣人口跌破83萬

2018-01-05

〔記者侯承旭／屏東報導〕去年屏東縣人口比前年又減少五千八百餘人，已創下連續十六年人口負成長的紀錄，民政處長鄭文華強調，調整產業結構、增加就業機會，才能扭轉人口頹勢。

去年總人口比前年少5853人

根據內政部最新統計，去年底屏東縣總人口為八十二萬九千九百三十九人，比前年少了五千八百五十三人。

去年屏東縣的嬰兒出生數跌破五千大關，僅有四千八百二十四名嬰兒，去年死亡人數則達八千六百一十三人。此外，屏東縣去年人口還外流了兩千零六十四人。

值得注意的是，屏東縣每年的出生嬰兒數從民國九十二年起跌破一萬名大關、九十六年跌破七千名，去年又跌破五千名（見圖，記者侯承旭攝），十五年來嬰兒數少了一半以上。

回顧屏東縣人口歷史資料，民國三十九年時人口約四十六﹒五萬人，隨後一路成長，八十六年的九十一﹒三萬人是歷史最高，從九十一年起屏東人口開始衰退，到去年已經連續十六年負成長。

屏東縣目前人口數幾乎與民國六十年相當；若以八十六年的歷史高點計算，屏東縣人口已經蒸發了八萬三千餘人，比東港鎮加上恆春鎮的人口還多。

人口外流 縣府盼改變產業環境

屏縣府民政處長鄭文華指出，近來年輕人不婚或不生風氣盛行，導致屏東的嬰兒出生率快速下滑，但最根本原因還是就業機會，「好山好水也要有好收入，才能留住人口」。

鄭文華表示，屏東長期被定位為農業縣，注定就業機會與收入都不好，導致人口持續往直轄市跑，近來縣府大力招商，並積極爭取交通建設，就是希望改變屏東的產業環境，創造優質的就業機會，更期待中央能重視屏東的產業布局。