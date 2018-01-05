〈台北都會〉愛喝手搖杯、胃酸逆流 傷牙齒！

2018-01-05

〔記者周彥妤／台北報導〕七十八歲男性，愛吃酸性食物，尤以酸梅為最；卅五歲女性，懷兩胎孩子孕吐不斷，另有胃酸逆流病史；五十歲女性，鼻咽癌患者，頭頸部放射線治療後五年，唾液少且呈酸性。牙醫師指出，前述三名個案，共通點都是口腔常處於酸性環境，都患有不等程度的牙齒酸蝕；另外，國人常喝手搖杯、酸性飲料，加上高壓社會易讓胃酸逆流找上門，患此疾的比例逐年增加，但民眾往往也常未察覺。

台北市立聯合醫院中興院區牙科主治醫師吳朋儒表示，牙齒酸蝕是因口腔常處於酸性環境，當酸蝕破壞牙齒表面最堅硬琺瑯質結構後，使得牙齒猶如海岸沖刷地形而坑坑疤疤。牙齒酸蝕成因可分為外因性及內因性，外因性主要是酸性飲食，如檸檬汁、水果醋、醃漬梅、氣泡飲料、酒類，及常被忽略的運動飲料和手搖杯冷飲。

至於平時預防之道，大致包含：改變過酸的飲食習慣，不是完全不吃，而是減少攝取；使用吸管吸飲，減少酸性食物接觸牙齒；盡量在四十分鐘內用餐完畢，也不要頻繁食用點心；用餐後先用清水漱口，或嚼食無糖口香糖，特別是剛食用過酸性食物，間隔十五分鐘以後再刷牙，讓牙齒有時間緩衝因食物酸性而軟化的琺瑯質表面；使用低磨耗值的含氟牙膏及軟毛牙刷；控制胃食道逆流，及治療其他造成唾液分泌減少的慢性疾病。