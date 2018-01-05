〈台北都會〉（台北）自行車違停被吊 自主登錄可查

2018-01-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市自行車拖吊違停從今年開始收取拖吊費與保管費後，光三天就拖吊五十六輛自行車，已收取三一○○元罰金。為此，北市交通局昨宣布新「自行車自主登錄」系統已正式上線，透過輸入個人資料、自行車車碼或照片等資訊，可於第一時間掌握車輛行蹤，是否遭拖吊與遭拖吊地點等訊息，並強調該登錄系統只是便利民眾查詢，規定不可做取締用途。

停車管理處指出，今年收取慢車（自行車、電動自行車、三輪車、手拉貨車）一百元拖吊費、每十二小時二十五元的保管費用後，已拖走五十六輛自行車，其中僅一輛是oBike，其餘皆為私人自行車，但目前僅二十四輛車已領走，並收取三一○○元罰金。而自行車遭拖吊後最多保管四個月，若車主持續未領回，就會廢棄或拍賣，保管費最高累計至約六○○○元。

民眾若發現自行車不見，可至停管處網站「自行車拖吊專區查詢系統」，依地點、日期查詢是否遭拖吊及保管場地點，或使用今年新上線的「自行車自主登錄」系統（http://mybike.tcpd.gov.tw/）。

交通局說明， 自主登錄有別於過往，是由警察局派警察來替自行車做烙碼等記號，新系統得由民眾自發性上網登錄，以姓名、身分證做實名登記後，再替自行車登記車碼、照片等資訊，等同替自行車登記「身分證」，之後便可透過系統做停車管理、拖吊及失竊車輛查詢，掌握自行車是否失竊或遭拖吊，一個帳號可登記多輛自行車。