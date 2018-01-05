〈台北都會〉（台北）挨批像共產黨 柯怨︰攤商自己看著辦

2018-01-05

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市日前召開記者會宣布東門、南門市場改建將於華光社區特二基地中繼，由於各方意見未喬攏，北市即宣布政策方向，遭心急的南門攤商怒批市長柯文哲處理過程粗糙、做法像是共產黨。對此，柯昨在晨會上不滿向在場所有官員抱怨，「反正是海砂屋，時間到了就拆，攤商就自己看著辦」。

「反正是海砂屋，時間到了就拆…」

南門市場自治會會長王銓國表示，南門市場是為配合公共工程才要改建，反酸「市長還搞不清楚改建目的」。王銓國更說，北投、光復、華山市場建物也都是海砂屋，難道這些市場也要全部拆光光嗎？市府若急著改建，就讓東門市場先改建，南門市場可以繼續等。

北市發言人劉奕霆回應，市長可以理解改建案外界一定會有不同意見，僅是表示市府已盡力與地方溝通協調，未來會加強溝通。

位於北市中正區的南門市場於二○一三年由中正區公所鑑定為海砂屋，當時建物未達改建標準，原規劃僅需進行結構補強，還斥資一億元進行外觀美化；後來因捷運萬大線民地徵收成問題，市府又決定將南門市場拆除，配合捷運工程進行改建。

北市地狹，市場中繼地難尋，市府與南門市場自治會協調中繼地高達十三次，最後才選定華光社區特二基地，不過安置方式雙方目前未有共識。

由於去年柯出席南門市場普度餐會，在台上拿麥克風講一定會聽自治會的意見，讓攤商滿意，但溝通還未有共識，北市府就因有意參選北市長的丁守中帶媒體走訪東門市場，迅速召開市場改建中繼方案記者會，說明市府現行規劃方向，引發雙方自治會攤商反彈，認為會影響生意。記者會當日，南門市場自治會長王銓國氣急痛批市長柯文哲做法像共產黨。

據參與昨市府晨會者轉述，市長柯文哲對記者會新聞十分不滿，不能接受市府政策被比擬為共產黨的手法，情緒回應就撂話，「時間到了，反正是海砂屋，就拆了，攤商就自己看著辦」、「市府計畫都在做了，現在不做就等下輩子」。

17日原規劃赴南門市場 也不去了

據了解，柯文哲上任後每年都會參與南門市場普度餐會，原規劃本月十七日要赴市場，不少攤商也都在等市長當日能說明市場願景；但改建記者會後市長柯文哲不滿南門市場攤商態度、便取消行程，現規劃由副市長林欽榮出席活動，並與攤商溝通。

有市府官員私下表示，由於今年底就要選舉，市府必須在市場改建案拿出「實績」，目前只要能用錢解決的，無論是透過補助、減免，都可以接受，上面交代只能成功不許失敗；他更無奈道，「市場改建市府讓利也不少」。