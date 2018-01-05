〈台北都會〉（台北）全區保存跳票 嘉禾新村轉向區域保存

2018-01-05

不只保存歷史建築 更要留下街景紋理

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲選前簽署支持中正區嘉禾新村全區保存，去年卻准國防部拆除，遭批承諾跳票。但柯曾私下說「要讓文資團體贏一次」，要求局處研擬區域保存。經過一年，都發局前天提新方案，要將防災公園中的一部分變保存區，讓歷史建築學人新村、愛德幼兒園，及尚未有身分的水源營區十字樓串聯，位於其中的嘉禾新村也有機會變保存區，官員透露，保存範圍不會只是過去的三棟歷史建築，而是會留下街景紋理。

位於中正區的三總舊址水源地區都市計畫包括愛德幼兒園、水源營區、永春街兩側及聯勤眷村嘉禾新村等，面積約十二．八公頃，其中包含國有地、市有地及私有地。

該區於九十三年通過都市計畫要做北市南區的大型防災公園，並透過都計變更為公園綠地、專案住宅區及道路用地。但因為該區土地產權複雜，市府估計徵收補償至少要一百億元以上，又因去年愛德幼兒園、學人新村紛紛被指定文資，仍在文資審議的十字樓也有機會指定身分，因此都發局認為十三年前所通過的都市計畫難以執行，去年委託團隊著手新方案。

南側續作防災公園 私地徵收或容積移轉

都發局前天召開地方說明會時拋出新方案，其中水源營區將變更為公園及道路用地，私有地用市價徵收；已被登錄文資的學人新村及愛德幼兒園則變更為保存區繼續使用。而位於中心的嘉禾新村，尚未拆除的北側將變為保存區，有別於過去只能留下三棟歷史建築，將有機會區域保存；南側被拆除部分將延續作防災公園，私有地將選擇用卅三．一六億元徵收或開放容積移轉。

永春街公園地 擬開放開發或辦理都更

而位於永春街兩側的占用戶，市府原想興建專案住宅安置，但因十字樓有機會登錄文資，因此計畫將公園地變更為可建築用地，開放民眾開發或都更。但都發局補充，公園變住宅區須回饋三十至五十％土地給市府。

都市規劃科長葉家源表示，地主多盼市府盡快徵收或開放建築；永春街居民則是希望由市府推動公辦都更，強調該方案尚未定案，農曆年前會再與地方討論。文化局副局長田瑋表示，十字樓預計二月排定審議，雖然消防局對於十字樓列文資有異議，但以文資委員態度，應有機會賦予身分。

長期關心嘉禾新村的好勁稻工作室成員郁良溎表示，若保存區範圍夠大，確實可以保留既有巷弄紋理，但擔心只是劃設到三棟歷建旁邊，而保存區並非建物不能拆除，因此會持續觀望。