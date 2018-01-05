〈台北都會〉新北人口老化 爬梯機服務缺很大

2018-01-05

全市僅25台 無盟將助募10台

〔記者何玉華／新北報導〕新北市六十五歲以上的老年人口近五十萬人，人數居全國之冠，約占全市人口數的十二．五％，沒有電梯的老舊公寓很多，許多長輩、身心障礙者因行動不便而無法出門，幫助長輩上下樓的爬梯機僅廿五台，老人緊急救護鈴實際安裝率也僅十五％，市議會無黨團結聯盟昨天要求市府重視、改善。

社會局長張錦麗表示，最近兩年已擴大爬梯機、緊急救護鈴等服務，並結合民間資源的鼓勵捐贈，增設爬梯機的數量。無黨團結聯盟總召集人蔡錦賢當場承諾說，黨團將協助勸募十台爬梯機。

市議員游輝宂、李翁月娥、蔡錦賢指出，許多老人家因為不願離開熟悉的居住環境，「在宅醫療」和「社區整體照顧系統」顯得更重要；市議員金中玉說，選區內有一名獨居長者因行動不便，已經五年沒有下樓過，爬梯機的需求很大，全市卻僅有廿五台。

免費救護鈴 使用率只15％

張錦麗指出，九十八年開辦「緊急救援服務」，在失能獨居老人的家中裝設雙向通話主機，也有頸掛式或手環式的隨身配備，方便長輩遭遇緊急狀況時按壓傳訊求救，也有廿四小時守護中心的人員在線上守護，去年將全額補助對象從中低收、低收入戶放寬到一般戶的失能獨居老人，但因為必須定時回報，部分長輩不習慣，目前只有五○四人使用，只佔十五％，希望今年底達到七百人目標。

救護鈴可自費申裝 每月7百元

社會局老人福利科表示，民眾若要為家中的長輩申裝，可向區公所、社福中心、衛生所提出，每月自費七百元，若需社工訪視則為一千一百元。

此外，市府從一○四年提供「履帶式爬梯機租借服務」，一○六年再開辦「專人爬梯機上下樓服務」，提供弱勢者免費服務，一般戶租借依時間不同，收費從兩百元到三千元不等，專人服務每趟次補助兩百三十三元，有需求的身障者、長輩或家屬可向新北市輔具中心申請。