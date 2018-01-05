〈台北都會〉跨年煙火大作 傳蔣介石銅像挨鋸

2018-01-05

警方︰疑是舊傷 無人報案

〔記者郭安家／台北報導〕民眾向本報投訴，指信義區福德宮原廢棄派出所後方一座前總統蔣介石銅像，在跨年晚會前後，有獨派人士於該處持電鋸企圖破壞蔣「頭」，但犯案未遂，如今蔣「頭」留下一道痕跡。信義分局表示，的確接獲情資，有人可能要趁跨年倒數、施放煙火之際破壞銅像，但當晚每小時巡邏至深夜，未查獲相關人士犯案，研判是之前發生，如有污損將後續偵辦。

去年四月初，信義區龍山洞廣場蔣介石銅像被「斬首」；四月底陽明山花鐘附近銅像再被「斬首」潑紅漆，還塗鴉寫「二二八殺人魔」，市長柯文哲勒令警方偵辦，並由北市府將「頭」接回去。豈料，六月台灣建國工程隊郭姓男子再到現場砍「頭」，但失風被警方逮捕。但四月新黨前議員李承龍報復，於台南砍八田與一銅像、五月再破壞逸仙國小石狛犬，月前中正高中蔣公銅像也遭破壞。

記者昨至福德公園現場發現，蔣介石銅像左側的確有一道痕跡，但銅像仍屹立不搖，而現場則未見封鎖線，研判台北市公園處還不知情。不過，記者聯繫台灣建國工程隊等獨派團體，無人承認此事。但民眾表示，跨年夜隔天，發現蔣介石銅像被破壞。

警方則說，中正高中蔣介石銅像被砍後，已事先掌握跨年夜破壞銅像的情資，為求慎重，前幾天已派員巡邏，當晚至深夜也派員於蔣介石銅像周邊巡簽，周邊亦重點配置執勤員警全程監控，但未發現相關人士接近銅像，而現場也有不少民眾觀看煙火，亦無人報案，如果發現嫌犯員警早就會處理；研判銅像破壞痕跡可能是之前發生，警方後續仍會偵辦。

警方說，一般獨派、公民團體作法是，會砍除銅像頭，並於臉書發布訊息，最主要是製造新聞，不太可能只砍一道痕跡；四年多前，也有年輕人至該銅像前進行裝置藝術，但行動未遂，當場被警方發現。