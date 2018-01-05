〈台北都會〉五股垃圾山都計 最快年中公開展覽

2018-01-05

管制區禁、限建 違章建築多

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市五股區早期缺乏管理，被堆疊營建廢棄土、廢棄物而形成五股垃圾山，因為地處洪水平原管制區，必須配合淡水河岸另一端的台北市社子島防洪計畫，至今仍受禁建、限建規定，鐵皮違章建築充斥；新北市政府辦理「擴大五股都市計畫」，盼透過整頓開發為產業專區，城鄉發展局表示，今年將啟動開發程序，最快今年中舉辦公開展覽說明會。

緊鄰新莊副都心 居民盼開發

在中山高速公路五股路段以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西、成泰路以東，多為非都市計畫土地，屬於淡水河洪水平原管制區，過去遭非法業者長期棄置土方或廢棄物而堆積成山，在綠草樹林覆蓋後，形成廣達八十二公頃垃圾山，因該處緊鄰新莊副都心與五股洲子洋重劃區，與周邊景觀形成強烈對比，多年來，地方民眾期盼政府儘速開發整頓。

城鄉發展局綜合規劃科長李擇仁指出，市府將五股垃圾山周邊土地納入都市計畫，擬辦理區段徵收開發，範圍約一六九．二三公頃，因為附近有中山高、台六十四線等道路交會，交通四通八達，將規劃約七十一公頃的產業專區，適合只需低樓層建物的倉儲物流業，另在鄰近的洲子洋重劃區規劃八公頃的住宅區，並保留約四十二公頃公園綠地，其餘作為道路用地、污水處理廠、抽水站等。

解禁還要等 新北相關程序先做

他表示，洪水平原管制區解禁作業曠日廢時，要先辦理二重疏洪道保護堤防工程加高、蘆洲垃圾山和三重舊垃圾場清除、淡水河洪水平原管制區右岸的北市社子島高保護區完成，在這三項先決條件完成以前，擴大五股都市計畫案只好停滯不前，新北市府決定不再空等，先啟動都市計畫相關程序，事先將都市計畫準備好再送內政部審查，但在解禁之前不會發布實施。

李擇仁說，預計最快今年五、六月進行擴大五股都市計畫草案公開展覽，接著召開地方說明會，聽取地主意見，地主曾表達提高住商規劃比例，將繼續溝通協調。