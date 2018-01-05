〈北部〉頭目當駐校耆老 教豐年祭古調

2018-01-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣光是阿美族部落就有上百個，但除了少數部落還維持傳統，多數部落豐年祭已改播放現成的伴唱音樂。慈濟科技大學邀吉安鄉永安部落頭目吳德煥擔任一零七年的「駐校耆老」，不僅上課教學生認識「真正的古調」外，也解說包括情人袋、豐年祭等部落文化的原始意義。

慈濟科技大學原住民學生有七百三十九人，佔全校人數四分之一，阿美族學生比例就有九點七％，因此學校連續三年邀請各部落頭目、耆老到學校給學生上課，傳遞多元文化，也希望各族群學生相互認識彼此文化，促進理解及包容。

今年第三屆駐校耆老邀請吉安鄉永安部落頭目吳德煥擔任老師。吳德煥說，以前的豐年祭所唱的歌謠都是透過口耳相傳，也沒有記譜，但現在年輕人都去外地工作，只有豐年祭才回來，文化傳承困難，許多部落連豐年祭領唱的人才都沒有，他長年致力於推動部落舞蹈、族語古調歌謠傳唱，很高興可以到學校上課，也希望原民生不要忘本，一定要好好學習。

課程內容除了教唱傳統古調及舞蹈，也教學生ＤＩＹ阿美族情人袋，用絲線來編織，情人袋原始的功能是情人定情的檳榔袋，現在則改良「拿來裝手機」，一年級的阿美族學生夏晴慈說，她以前曾和阿嬤一起學做情人袋，簡單版本的手機袋更容易做，十分鐘就完成，很有成就感。