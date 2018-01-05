〈北部〉壽豐溪土砂監控30年 建立管理模式

2018-01-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕舊名為「支亞干溪」的花蓮縣壽豐溪，上游支流土層曾在七十三年發生大規模崩塌，千萬立方公尺土石瞬間堆積溪床，衍生土石流危機，花蓮林區管理處監控卅年來，歸納整理出「土砂控制及治理」系統，近年已廣泛運用在境內集水區，盼能有效降低下游聚落的土砂災害威脅。

台灣東部地質條件造就花蓮豐富多樣的山林景貌，但也易受到颱風豪雨及地震等自然因素影響，導致高山地區邊坡崩塌、大批土石隨溪流運送而下，危及下游民眾的生計安全。

花蓮林管處自壽豐溪大規模崩塌後，卅年間逐年在境內重要集水區進行衛星影像調查，除建置集水區土砂下移模式現況偵測外，還透過地形測量、無人飛行載具空拍調查、縮時攝影及專業學術模式等預測，模擬土砂運移及沖淤概況，作為監控預防的依據。

花蓮林管處副處長李政賢說，以壽豐溪集水區為例，中游坡面發生崩塌，透過無人飛行載具拍攝照片後可發現岩盤坡面上已無殘存土砂材料，另崩落後的卅萬立方公尺岩屑，則運移至主流一號防砂壩堆積，並透過預防性清疏與溪流自然流出。

他強調，土砂管理模式目前也應用在南區紅葉溪集水區，包括紅葉南溪崩塌地、溪流谷口堆積扇及部落上游防砂壩，透過測量作業、現地調查與分析，了解土砂變遷趨勢，評估土砂清疏的建議條件。

曾參與土砂管理模式說明會的萬榮鄉紅葉部落主席古金榮，給予土砂控制及管理策略肯定，強調透過最新硬體及科技運用，協助分析集水區監測現況，能夠有效掌握部落上游的崩塌情形，釐清土石流災害疑慮，讓下游居民更家安心。

花蓮縣共有一百六十八條土石流潛在溪流，危險程度高居全台第三，水保局花蓮分局每年也固定招募逾百位「土石流防災專員」駐守各村落，以人工方式設置雨量筒觀測並緊盯溪流變化，若有異狀則可趕在第一時間通知居民撤村，盼讓土石流災害降到最低。