〈北部〉花蓮鳳林遊憩區 露營區重辦招商

2018-01-05

如開發旅館 得標後須重提環評

〔記者花孟璟／花蓮報導〕總面積廣達四十八公頃的花東縱谷國家風景區「鳳林遊憩區」，在民國九十二年完工後當年是要發展飛行傘基地、露營區，但因經營慘淡長期閒置，由於原BOT廠商已解約，為此縱管處去年底重辦招商，仍將先招商露營區，若廠商有意開發旅館則需重提環評。

花東縱谷國家風景區在馬太鞍溪北側的鳳林鎮綜合開發區四十八公頃土地，規劃「鳳林遊憩區」，耗資一億餘元，九十二年完工啟用，規劃有露營設施營位、飛行傘活動場地，但當年露營的風氣不盛，生意慘淡，僅辦過一、二次飛行傘比賽，不久後因閒置封閉。

縱管處雖於九十六年委外ＢＯＴ，得標廠商承諾投資極限運動園區，惟投資並未履行，一百年因東線鐵路電氣化暨雙軌化工程進行光復河底隧道工程，隧道通過園區下方。因此廠商順勢和縱管處辦理解約，一○五年點交完畢。

縱管處表示，八十九年通過的原環評核准的開發項目，包括露營區、水域及空域休閒活動，因此縱管處曾於一○五年向環保署申請環差審查，原規劃的露營區盼變更為旅館設施，但環保署認為變更內容太大，建議重提環評。

10日截止 有4家廠商實地勘查

秘書伍哲宏說，考量重提環評曠日廢時，加上鳳林遊憩區北有兆豐農場，往南就是光復糖廠，兩者都有旅館設施，且近年來國內露營活動轉為興盛，因此仍先以八十九年核定的露營區開發內容，重新辦理招商，歡迎廠商提報計劃書，招商將於本月十日截止。

處長林維玲說，去年十二月在觀光局辦招商說明會時，有多家業者表達興趣，但因時間太趕，業者認為來不及提計畫，因此本次招商若沒有廠商送件，原則上會在過年後辦理二次招商；而截至昨天為止已經有四家廠商到遊憩區實地勘查；此外，因遊憩區總面積太大，可多家廠商合作、就各自開發目的項目提出計畫參加招商。她也說，如委外廠商有意開發旅館設施，則須在得標後重提環評，由環評委員進行實質審查。