〈北部〉落難鳳頭蒼鷹返山林 學童歡送

2018-01-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「包大人再見！」宜蘭縣蘇澳鎮馬賽國小學生，兩個月前拾獲一隻落難的鳳頭蒼鷹，因傷勢嚴重，送往台灣猛禽研究會救傷站急救，經照料後康復，猛禽研究會及校方昨天為牠舉辦歡送會，在五百名師生道別聲中，「包大人」成功展翅翱翔，重回山林懷抱。

誤闖馬賽國小教室 被暱稱包大人

去年十一月八日，被列為二級保育類動物的一隻鳳頭蒼鷹，撞破馬賽國小三樓教室窗戶，掉在地板奄奄一息，學生發現後通報校方，教務主任黃仲霙轉交給台北的猛禽研究會救傷站救治；這隻鳳頭蒼鷹腹羽豐厚，宛如包著尿布，被馬賽國小師生暱稱為「包大人」。

猛禽研究會救傷站主任王齡敏說，當時接到「包大人」，牠的年齡還未滿一歲，但猛烈撞擊教室牆壁，脊椎受傷嚴重，治療兩星期仍半癱無法進食，所幸後來逐漸痊癒，最終康復能自主進食。

「包大人」歷經休養生息恢復健康，昨早在獸醫師及猛禽研究會陪同下，帶回馬賽國小，五百名師生在操場離情依依地為牠歡送，在眾人道別聲中，「包大人」瞬間展翅，飛回熟悉的天空。

馬賽國小校長盧聰賢說，生命教育要從小培養，位在食物鏈上層的猛禽意外落難，康復後重返自然環境，並翱翔天際，是個很好的生命教育體驗；一路送牠就醫並野放的黃仲霙說，歡送會後不禁想念「包大人」，不過，這是最好的結局，希望牠有空能回學校看看馬賽國小師生。

台灣猛禽研究會秘書長張宏銘說，鳳頭蒼鷹原生長在中低海拔山區或平地叢林，隨著都市發展，野外棲地縮小，有鴿子、松鼠等獵物的平地小公園，也成了牠們重要棲地，建築物玻璃易讓鳥類產生錯覺，因此發生誤闖馬賽國小教室的意外。