〈北部〉出海捕魚 竟撈到7顆砲彈

2018-01-05

〔記者廖雪茹、涂鉅旻／連線報導〕新竹縣新豐鄉坡頭漁港昨天有漁民在近海捕魚，卻意外捕撈到七顆疑似未爆彈混在魚獲裡，漁民直呼誇張，並憂心威脅到漁民安全；陸軍第六軍團表示，經未爆彈處理小組現場研判，為內無火炸藥的「一○五公厘戰車訓練彈」，未具爆裂性，已攜回廢品區妥存，後續將依規定銷毀。

軍方：未具爆裂性 攜回銷毀

另對於坑子口靶場演訓，地方仍有反彈聲浪，六軍團表示坑子口靶場為國軍北部地區重要訓場，盼社會各界繼續支持國軍各項戰備整備，厚植國防力量。

「金財榮」漁船楊姓船長說，昨晨帶著漁工出海，到距漁港約一浬的坑子口靶場射擊區外圍海域，灑網捕捉黃魚、大午等魚類，收網時感覺網子沈甸甸的，還以為收穫豐碩，沒想到一撈起，卻見魚獲堆裡混雜多顆砲彈。捕魚十幾年，頭一次捕撈到砲彈，而且數量這麼多，他擔心近海地區是否潛藏更多其他未爆彈，恐威脅到漁民的安全。

新豐鄉前鳳坑村村長姜政焜表示，新豐濱海地區靠海為生，陸軍坑子口靶場對海射擊，射程海域廣大，數十年來嚴重影響當地漁民從事海上作業，但要求補償捕魚損失卻未獲正視，希望軍方拿出誠意。

漁民們還抱怨入冬是烏魚季，過去新竹區漁會曾與軍方協調，希望烏魚季期間暫停射擊，讓漁民能有多一點收入；但軍方仍照常射擊，完全不理會地方。