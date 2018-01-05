〈北部〉走過1甲子 苗栗東聲電影院將熄燈

2018-01-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕陪伴苗栗人近一甲子的頭份東聲電影院，日前宣告將於三月一日熄燈，讓許多在地鄉親大嘆不捨。老闆徐琳彬、湯松妹夫婦表示，因年事已高，身體不堪負荷，且老戲院也難敵連鎖影城夾擊，不得不讓這個收藏許多頭份人回憶的影廳走入歷史，湯松妹也語帶哽咽地謝謝鄉親支持，「這次紅幕要永遠落下了！」

老闆夫婦年紀大 將於3月1日歇業

民國四十八年開業至今的東聲電影院前身為新生戲院，充滿許多頭份、竹南等鄉鎮市民眾兒時及青春的回憶。

老客戶回憶過往 十分不捨

有些忠實客戶回憶過往，談到年輕時談戀愛，第一次約會就是在東聲電影院內，甚至長大當父母後還會帶著小孩來看電影，從底片膠捲的年代走到數位放映，也從首輪熱映電影到現在放映二輪片，有如台灣近代電影史，如今即將歇業，令人十分不捨。

現年八十八歲的老闆徐琳彬自十七歲就赴台北，在台灣戲院當一年學徒後，回到苗栗巡迴各鄉鎮的戲院當技師，卅歲時自己當老闆，與妻子湯松妹合力經營電影院。他說苗栗鼎盛時期約有卅一家戲院，但隨著電視、網路、新式連鎖影城開幕，許多老戲院也不復往年風光陸續倒閉，東聲電影院也勉強苦撐。

八十歲的湯松妹則說，丈夫很喜歡電影，夫妻倆更喜歡看到觀眾看完電影後滿足喜悅的神情，「經營戲院是興趣，就算只有一個人上門也願意繼續播放，但實在年紀大了，體力無法負擔，才忍痛歇業。」談到許多頭份人對東聲電影院的不捨，湯松妹語帶哽咽，頻頻感謝鄉親長年的支持，「但也做夠久了，真的想休息了。」

2月25日將舉辦老戲院最終回

縣議員陳光軒四年前與中港溪青年工作隊舉辦「老戲院復興運動」，當時曾為戲院帶動一波客源，如今聽聞東聲電影院將於三月一日歇業，他也再度於臉書號召，將於二月廿五日舉辦「老戲院復興運動最終回」，要與在地鄉親再次進戲院，最後一次體驗老戲院的風采。