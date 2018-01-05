〈北部〉宜蘭國民運動中心 7月營運

2018-01-05

本月底完工 委外經營

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國民運動中心將在本月底完工，預計七月營運，縣府教育處說，全案斥資約兩億三千萬元，啟用後透過促參法，以OT方式委外經營，由廠商自負盈虧，因宜蘭多雨，運動中心勢必帶來可觀的室內運動商機。

民國一○一年起，體育署輔導各縣市新建國民運動中心，宜蘭縣場館選在宜蘭運動公園游泳池所在地，一○五年四月拆除施工，一度引發反彈聲浪，有人認為宜運泳池是縣內唯一標準泳池，不宜貿然拆掉，並指新的國民運動中心泳池收費不便宜，大家的荷包會大失血。

不過，縣府仍依照期程拆掉泳池，原址建國民運動中心，主體工程現已大致就緒，本月底完工後辦理驗收，走完行政程序再啟用，最快七月營運，中心基地面積三千六百八十九平方公尺，兩層樓總高度十二公尺。

依照目前的規劃，國民運動中心營運時間上午六點到晚上十點，內部設施包含溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、桌球場、羽球場、攀岩場、綜合球場。

附屬設施有兒童遊戲室、會議室、運動傷害防護室、行政管理辦公室、服務台、販賣部、廁所、淋浴間，其中泳池長度二十五公尺，共七個水道，攀岩場是縣內首座公立攀岩場地。國民運動中心如何收費？許多縣民都相當關心，縣府教育處說，經過市場調查評估，相關費用比外縣市的國民運動中心便宜。

宜蘭縣國民運動中心週一至週五上午十點至中午十二點的公益時段，游泳池與健身房開放給六十五歲以上長者、低收入戶及身心障礙者免費使用。

縣府教育處說，宜蘭雨季長，比較欠缺室內運動場所，國民運動中心營運後，提供雨天運動新選擇，進而帶動室內運動商機，絕對不會淪為「蚊子館」。