〈北部〉花蓮去年交通違規 超速占38％最高

2018-01-05

檢舉案也比前年增加逾3倍

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣警方去年取締十五萬五千七百四十七件交通違規，比前年高，其中以超速案件最多，高達五萬九千九百五十四件，占總數的卅八．二％，另因行車紀錄器、手機普及，民眾檢舉交通違規案件也比前年增加逾三倍，被民眾笑稱恐因是「馬路三寶惹人厭」，才會激發檢舉熱潮。

去年花蓮民眾檢舉交通案共計五千五百七十四件，其中四千三百七十件成案，比起前年的一千多件高出三倍，檢舉方式多以行車紀錄器拍攝為主，其次是手機影像，違規行徑包括闖紅燈、未打方向燈、逆向停車、雙黃線超車及機車超載等。

民眾交通違規檢舉案只要具違規事實，警方就必須依規定受理，並查明是否符合違規要件舉發成案，目前雖無獎金制度，但去年花蓮違規檢舉案激增，除被民眾推估恐因是駕駛的「白目」行為讓人無法容忍外，警方也認為是受手機照相功能便利、行車紀錄器安裝普及化影響。

花蓮縣警局表示，民眾檢舉交通違規，必須在違規事實的七天內舉發，否則不予受理，接到交通罰單的民眾，如有異議也可向監理站或交通隊直接提出，呼籲民眾切勿心存僥倖，還是應養成遵守交通規則的習慣，避免因違規而遭警方取締，或被其他熱心協助改善交通環境的民眾檢舉。

設40多支自動測速器 警加強取締

縣警局交通隊調查，前年取締交通違規件數共計十三萬九千多件，去年則為十五萬件，其中又以超速案件五萬九千多件最多，與前年件數差異不大，因東部幅員大，加上部分駕駛人觀念偏差，酒駕及超速肇事合占六成，目前已在轄內設置四十多支自動測速器，並加派警力啟用「手提雷射測速槍」執勤，搭配原本的固定桿、移動式雷達測速器，全力取締競速飆車行為。

花蓮縣去年最常肇事車禍路段，包括台九線新城鄉光隆博物館附近、家樂福大賣場前、新生橋路口，吉安鄉海岸路與南海五街口、函園飯店附近，壽豐鄉和榮橋南端，鳳林鎮林榮段、鳳林公園前、長橋段，光復鄉大富段，玉里鎮酸柑段、玉里段及富里鄉竹田段。