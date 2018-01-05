〈北部〉活化老市場 竹市東門青年基地啟用

2018-01-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府啟動活化東門市場計畫，成立「東門青年基地」，十個獲遴選的創業青年已全部進駐，有的引進羅莉塔服飾、球體關節人形及藍染工藝，還有經營甜點咖啡，更有廣告設計，加上市場一樓有多個新攤位進駐，已讓東門市場成為新舊世代，傳統與創新互相激盪的市場。

引進創業青年 為東門市場注入活力

新竹市長林智堅說，東門市場設立至今超過一百年，位處竹市舊城區主要位置，鄰近市府、火車站，一九七七年改建後，是全台第一座有手扶梯的集合式市場，曾是市區最繁榮的賣場，還有多家舶來品商店，曾有新竹市的西門町之稱。

不過，近廿年來東門市場因市場老舊，攤商移出而逐漸沒落，林智堅說，他上任後要求產發處展開東門市場活化計畫，包括前年與清大簽署合作意向書，成立「東門青年基地」，去年由國際扶輪3500地區提供部分資金，市府進行市場三樓攤位的整理翻修後，展開創業青年進駐遴選，並在卅名青年中遴選出十個青年，支持青年創業。

市府產發處表示，東門青年基地原有十二個攤位，目前已有十位青年進駐，營運內容涵蓋文創商品、藝術、設計、美食等，還有金屬工藝、瓦楞紙工藝、藍染、園藝綠化、特色甜點、羅莉塔服裝及球體關節人形等，一月中旬前陸續開幕，市長林智堅也會與創業青年共同辦促銷活動，邀請市民來趟東門市場，感受年輕人築夢創業的活力與成果。

月中將辦促銷 感受年輕人築夢成果

此外，新竹市府今年也獲內政部營建署兩千萬元經費進行外牆耐震補強工程，市府也編列兩千萬元進行照明、油漆、市場內道路平整和環境改善等措施，且會在市場周邊製作明顯的意向指標系統，並進行公共藝術評選，邀請藝術家進駐等，同時爭取到環保署三百五十萬元進行公廁翻修更新。

產發處長吳甲天說，未來市府會與東門市場攤商和東門青年基地合作舉辦各種促銷活動，邀請市民、年輕人來東門市場逛逛，不管是吃飯、買菜、逛文創，都可在這感受到不同世代互相激盪帶來的新氣象。