〈北部〉大園田心子溪驚見60隻雞屍 民憂爆禽疫

2018-01-05

腐爛難採樣 已送焚化爐焚燒

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員游吾和昨在大園區華興路二段旁的田心子溪發現大量被丟棄的死雞，經通報水務局打撈到六十隻死雞，由於打撈的雞屍多已腐爛，無法提供完整檢體送驗是否發生禽流感疫情，已打包送往桃園市焚化爐焚燒，現場也完成消毒；警方正對華興路周邊的監視系統進行過濾清查，希望揪出丟棄死雞的元凶。

市府農業局動保處長陳英豪表示，桃園並沒有禽流感疫情的通報，因為雞隻在冷暖交替的季節死亡率會特別高，大型養殖場一天有六十隻雞死亡不算異常，民眾無須恐慌。他說，養雞場雞隻死亡，只要通報農業局畜牧科，就會派員將死雞送至雲林化製廠後製，也呼籲養雞業者不要怕麻煩而將死雞隨意丟棄。

動保處：活體接觸才會傳染

陳英豪指出，送往淡水家畜試驗所檢驗的死亡雞隻，除要求完整外，死亡時間也不能太久，昨天打撈的雞隻都已經腐敗，因此無法送驗；另外，禽流感為活體接觸傳染，死雞丟棄在溪流，雖影響環境衛生，但不會因此爆發疫情，請民眾不必恐慌。

警方過濾周邊監視影像揪凶

游吾和表示，田心子溪上游在中壢區，流入大園分成兩條支流後再匯流，因兩處支流都發現死雞，研判是從中壢區的上游處丟棄，此外，被丟棄的死雞許多是一包包裝在塑膠袋內，推斷應該是養雞場業者所為。

游吾和說，養雞場發現雞隻異常死亡，應該要通報市府動物保護處，如果有禽流感等疫情，可以事先防範，避免爆發疫情，將死雞隨意丟棄河川，是很不道德的行為。