〈北部〉狂扣110勸不聽 醉男被罰3千元

2018-01-05

19分鐘內連打13通無聲電話

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕亂打報案電話的代價是三千元！桃園市五十歲凌姓男子去年十一月間酒後胡亂撥打「一一○」，連打五通聲稱要報案，卻語無倫次，員警經口頭並播放語音勸導，凌男反而變本加厲，十九分鐘內狂打十三通無聲電話，事後被警方循線揪出，依違反「社會秩序維護法」送辦。桃園地院簡易庭昨對凌男做出罰鍰三千元裁定，成為社維法去年六月修正公告實施後，桃園第一個因霸佔一一○被裁罰者。

警方表示，去年十一月二日晚間十點多，凌男以手機撥打一一○聲稱要報案，連打五通電話，員警發現凌男語無倫次，聽得出已有酒醉情況，而凌男在員警勸導時，還一度嗆聲「給我編號，我要檢舉你」，員警因此播放語音宣導，要求不得再無故撥打一一○。

不料，凌男在之後的十九分鐘內，連續撥打十三通無聲電話。警方根據通聯查獲凌男涉案，他到案後懊悔萬分，供稱是因遭逢車禍，感情又出問題，心情不好而借酒澆愁，當時喝醉了知道自己有撥打一一○，但過程已經記不得了，對於自己的「行為」感到抱歉。

新法實施桃園首例 最高可罰1萬2

警方認為凌男行為已占用報案專線、影響公眾權益，訊後依違反社維法將他函送法辦，經桃園地院簡易庭裁定罰鍰三千元；警方表示，社維法於去年六月修正公告實施，無故撥打一一○經勸導不聽者，得處拘留或一萬二千元以下罰鍰，凌男是桃園開罰的首例。

無故撥打一一○經勸導不聽者可依社維法送辦，而無故撥打一一九、謊報火警，也可依「消防法」裁處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。桃園市消防局表示，對於無故撥打一一九者會先予勸導，並通知當地消防分隊會同里長前往了解，如勸導不聽才會開罰，目前都能有效遏止亂打電話的行為，而謊報火警部分因需確認有謊報的故意，尚無開罰案例。