〈中部〉鐵道文化園區 至今仍無細部規劃

2018-01-05

鐵路高架化 完工已一年多

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化完工一年多，但活化舊車站成鐵道文化園區，至今仍無細部規劃，立委黃國書四日說，舊站具珍貴歷史價值，應善用鐵道文物、退役車輛加以展示，不能只有文創商店和賣場。

交通部允活用鐵路歷史資產

交通部表示，會再要求廠商規劃鐵道文化的展示，並檢視既有文物、車輛，進一步研議如何活用台鐵局擁有的鐵路歷史資產。

黃國書說，台中鐵路高架化後，台鐵局對於舊車站站體、月台、軌道的活化運用，只停在「台中鐵道文化園區」的口號，仍沒有鐵道園區的建置、展示主題和細部規劃，僅透過對外招商的方式規劃舊火車站。

立委批 僅有商店無主題規劃

他質疑，台灣現階段沒有專門承接經營鐵道文物展覽的團隊，也不具備鐵道文物及退役車輛的典藏，對於鐵路發展的認知也有限，而台鐵局招標文件也無鐵道主題規劃，只有文創商店和鐵路餐廳，這是本末倒置。

黃國書建議，日本鐵道博物館或文化園區的建置，都是由鐵道營運業者或所屬的法人來主導和支援，擬定展館和區域的連結，並展示歷史車輛，台鐵應加以仿效，更積極地提供專業意見，參與舊車站保存展示的討論和規劃文物、車輛的放置，而非以包裹形式對外招商。

他舉例，一九三一年出廠的DR2100～2400型支線用無空調柴油客車、一九四○年代出廠的C10000型篷車及柴油拖車、光華號等，都是和台中有歷史連結的珍貴資產，應加以盤點、整修、規劃放置，不該白白浪費掉。

台中文史復興組合理事長蔡承允說，鐵道文化園區應以台中為規劃主體，鐵道文化為輔，車站的設置對於城市的影響至為重要，見證城市誕生與現代化歷程，應發揮區位優勢，透過室內戶外虛實空間講述故事的概念，建立有歷史深度與文化的中台灣門戶。

蔡承允呼籲文化部應積極介入，將未保存的設施如鐵道宿舍納入完整規劃，並清查車站附屬相關設施並整體規劃，讓未來人們感受城市誕生與發展的歷史感作為前瞻的歷史場景再現。