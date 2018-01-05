〈中部〉孕婦親子車格遭占用 沒法源無法開罰

2018-01-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市社會福利越做越好，截至去年十月已設置五十八場二百廿一格孕婦親子停車格，但民眾反映常遭占用違停，市議員楊典忠要求市府交通局依法做好管理，以免被譏「為德不卒」。

草案尚未通過 僅能道德勸離

交通局表示，交通部訂定「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，該草案第七條規定，違規占用停車位者，處六百元至一千二百元罰鍰；但由於該辦法為全國性政策，目前尚未通過，所以僅能道德勸離，不能依據該草案加以取締開罰。

交通局指出，去年十二月已修訂「台中市政府處理違反停車場法事件統一裁罰基準」提早因應，做好法源準備，目前加強宣導勿占用孕婦親子停車格，民眾若發現車格遭占用，可透過一九九九陳情專線反映，市府將派員勸離，保障婦幼權益。

立法院一○四年通過「兒少法」修正草案，明訂有附設公共停車場的政府機關、公營事業、鐵路車站、航空站、捷運站、百貨公司、零售式量販店、附設兒科或產科病房的區域級以上醫院、觀光遊樂園區等場所，應保留二％的汽車停車位，作為孕婦及親子停車位，並從一○六年十一月廿七日施行。

楊典忠說，一○二年議員提案在市府及其公共停車場設置「懷孕婦女優先使用停車位」，四年來全市五十八座停車場已設二百廿一格孕婦親子停車格，但這種友善懷孕婦女的停車格卻常遭占用，不少民眾濫用政府的愛心，要求市府依法做好管理，避免為德不卒之譏。

市民梁小姐表示，看到孕婦親子停車格的設置，就會覺得這個社會很有愛心，因為尿布、衛生紙等附幼相關產品包裝都很大，現在很多百貨公司大賣場鄰近入口處都有設置孕婦親子停車格，感覺就很方便。

市民張小姐則反映，市政停車場婦幼停車格因為鄰近停車場電梯出入口，經常遭占用，如果市府無法有效管理，反而失去設置婦幼車格的政策美意。