〈中部〉配天宮建醮 南邊聚落茹素三天

2018-01-05

〔記者謝介裕／南投報導〕一「橋」兩治﹗南投市配天宮祈安三獻清醮大典活動，已緊鑼密鼓展開，一月六至八日將齋戒茹素三天，但以軍功橋為界限，南北聚落作法大不同，軍功橋南邊二十個里（不包括八卦山山上四里），全部禁止殺生茹素祈求全境平安；北邊聚落因不屬建醮範圍，生活作息不受影響。

儘管建醮活動屬於道教領域，但部分佛教團體也藉此展現佛祖濟世為懷精神，免費提供大眾素食，如中台禪寺普方精舍提供時段，從六至八日上午十一時至下午一時及晚上五時至七時；慈濟南投聯絡處則是六至十日上午十一時至下午一時止，提供素食午餐。

南投市此次建醮活動，敲定總壇位於縣立體育場、北壇永興及新興、西壇平山、東壇污水處理場廣場及達興壘球場、南壇則位於府南二路後，建醮重頭戲齋戒茹素活動也將在六日開始，迄八日截止。

商家也休息或改賣素食

昨日許多商家紛紛張貼公告，絕大多數小吃店、熱炒店配合建醮茹素活動，均店休三天；牛排館、雞排店等商家也都是如此，但自助餐或便當店，有的仍選擇營業，但改賣素食。

配天宮管理委員會表示，各醮壇地區的鄰里長，早已發送建醮茹素傳單，讓市民能有所依循配合，祈求風調雨順、國泰民安，九日開香後，居民生活飲食便能恢復正常，有的還會宴請親朋好友一起「鬥鬧熱、呷平安」﹗