〈中部〉空污嚴重 南投攔查柴油烏賊車

2018-01-05

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣空污嚴重，環保局昨啟動應變機制，在重要道路加強攔查「烏賊車」，主要針對較易產生空污的柴油車，並立即進行排煙檢測，一旦發現排放的污染物未符合排放標準，即依「空氣污染防制法」開單，處一千五百元以上六萬元以下等罰鍰，其中小型柴油車三千元起跳，並要求限期改善後複檢，若期限內未改善者，再按次處罰。

南投縣接連兩天空氣品質拉警報， 南投市及竹山鎮昨天的空污指標（AQI），均對所有族群不健康，埔里鎮空污指標則對敏感族群不健康，因此，環保局啟動應變機制，出動稽查車，在重要道路加強攔查「烏賊車」，一方面也藉此宣導，希望車主做好車輛排煙自主管理。

惟昨天也有遭到攔查的曾姓車主表示，車輛依規定都必須驗車，其實環保署可與監理單位協調，比照機車，由代驗車廠進行排煙檢測，若驗車合格，行車執照會註明，一旦遭環保局路邊攔查，驗車合格車輛即可馬上放行，稽查人員即不用再大費周章進行排煙檢測，節省大家時間。

對此，南投縣環保局空保科表示，環保署曾與監理單位協調，希望排煙檢測也能由驗車廠代驗，但監理單位認為排煙檢測是環保單位專業而未同意，惟車主仍可自行到各縣市的排煙檢測站檢測，合格者會發給自主管理標章，稽查人員路邊攔查時即會優先放行。

環保局指出，去年該局共路邊攔查六百多輛柴油車，開單五十多件，處三千元至二萬元不等罰鍰，共裁罰四十多萬元。