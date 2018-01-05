〈中部〉三百斤麝香豬 國道跳車落跑

2018-01-05

〔記者湯世名／彰化報導〕國道跳車大逃亡！一輛小貨車昨天載運一頭三百台斤重的麝香豬，在行經國道三號中部路段時，麝香豬突然一躍而下，並在車道上來回穿梭，後方車輛紛紛閃躲，險象環生。國道警方據報派員趕往現場幫忙抓豬，四名壯漢合力將麝香豬加以「制伏」，而小貨車駕駛則收到一張「貨物捆紮不牢固」的罰單，直呼：「有夠衰！」

未用鐵籠、繩索 跳車趴趴走

國道七隊指出，這輛小貨車昨天上午載運一頭麝香豬行經國道三號彰化、南投交界處北上路段時，疑因麝香豬站在車斗上，並未用鐵籠裝載或繩索綁住，突然跳下貨車，在國道上翻滾數圈後僅受輕傷，在國道上大搖大擺的來回穿梭，用路人紛紛閃避，以免撞上豬隻釀禍。

四壯漢合力抓住抬上車

七隊勤務中心接獲民眾通報，員警王獻堂、張家豪立即駕巡邏車趕往現場，目測麝香豬至少重達三百台斤，先實施暫時性管制車道措施。眾人耗費一番功夫，把麝香豬引導至路肩，再一起抓豬，終於把體重破表的麝香豬給用力抬起，放到貨車車斗上，員警直呼：「手好痠，再搬下去就要脫臼了！」

員警並對小貨車駕駛依道路交通管理處罰條例第三十三條第一項第十一款開單告發。國道七隊指出，麝香豬未固定住，導致掉落國道，等於是小貨車「貨物捆紮不牢固」，依法開出三千元以上、六千元以下罰單，警方並強調，若造成傷亡車禍，肇事車主還要負起刑責，呼籲車輛駕駛人要上國道之前，務必要把貨物捆紮牢固，以策安全。