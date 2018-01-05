〈中部〉信義仁愛梅花綻放 7至10天後大開

2018-01-05

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕入冬幾波冷氣團加持，南投縣信義、仁愛鄉的梅花已開了二、三成，最近天氣又要轉濕冷，將更有助梅花盛開，這個週休假日兩地都有賞梅活動，仁愛鄉「互新冬梅賞花季」週六正式登場，為期十六天的賞梅活動加部落文化體驗，週日信義鄉牛稠坑柳家梅園則有「踏雪尋梅主題日」活動，有「夫妻揹負」與「滾橡木桶」等競賽，讓賞梅活動更添趣味。

前幾波冷氣團讓信義鄉梅區陸續開花，繼賞梅秘境外坪頂率先開花，目前已開了四成，台廿一線土場梅區也開花二、三成，已吸引許多遊客搶先觀賞，仁愛鄉梅區主要集中在互助、新生村，包括互助國小後山梅園、西伯梅園，最近梅花也已經開了二、三成，兩鄉的梅花預估再過七至十天就能盛開。

信義鄉農會表示，最近天氣將會轉為濕冷，提供梅樹開花極佳的天候條件，但關鍵是雨勢不能太大，否則打落花瓣，影響日後授粉與結果，除了外坪頂、土場梅區，傳統賞梅區牛稠坑、烏松崙、風櫃斗等，原先已開花一至三成，下週花況也會漸入佳境。

週日信義玩滾橡木桶

信義農會在週日（七日）於牛稠坑柳家梅園舉辦「踏雪尋梅主題日」活動，有多項表演及「夫妻揹負」、「滾橡木桶」等趣味活動，讓賞梅更添趣味，除了當天有交管措施，若天候不佳，考量遊客安全，農會將視情況調整或順延活動的時間。

週六仁愛體驗原鄉部落

至於仁愛鄉公所舉辦的「互新冬梅賞花季」，明天（週六）於互助國小舉行開幕式，活動至廿一日為期十六天，公所結合互助、新生村的賽德克、泰雅部落規劃原鄉部落體驗行程，活動期間的三個週休假日除了賞梅行程，還有「花下品茗」、「賞梅健走」、「聞樂梅」、「梅飛射舞」等主題活動，民眾可透過公所官網報名。

公所表示，活動期間遇週休假日提供免費賞梅接駁車服務，遊客可多加利用。