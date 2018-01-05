〈中部〉《一樣收成兩樣情》斗六茂谷柑質量優 水林地瓜染病價跌

2018-01-05

〔記者詹士弘、陳燦坤／雲林報導〕同樣沒有天災襲擾，雲林山海農產品收成卻呈現兩樣情；斗六名產茂谷柑紅了，產量、品質均優，甜度也很高；水林鄉的地瓜卻疑感染白絹病，裂果普遍，產量下滑，價格不理想，地瓜農原以為這一季地瓜生長沒有天災，收成應該不錯，沒想到事與願違。

去年無風災 茂谷柑甜度高

正是茂谷柑收成季節，斗六市公所安排全市七百五十名幼兒園學童至雲科農場生態教學；農場主人陳萬生表示，去年沒有颱風，茂谷柑不僅產量多且果實碩大，加上雨量少，甜度也較高，在價格沒有波動下，由於頂級品較多，農民的收益也相對增加。

小朋友發現茂谷柑果樹上覆蓋一層白粉，詢問是不是農藥；解說員說明，因茂谷柑經強烈日曬易產生裂果，所以噴灑碳酸鈣粉保護表皮，往年降雨較多，碳酸鈣粉經雨水沖刷會自然消失，今年因降雨少，果樹及水果上仍覆蓋一層白粉。

水林地瓜去年十一月間即進入採收期，但農民發現產量不如預期，上級品僅佔一半，裂果現象普遍。

地瓜疑染白絹病 裂果賣相差

農民表示，地瓜栽種期集中在八月，當時沒有颱風或豪雨來襲，預期地瓜生長順利，沒想到今年採收時不少地瓜表面出現一到三公分深的裂果，疑為白絹病造成，雖然口感不受影響，但賣相欠佳，產地每台斤由十六、七元，下滑到八至十元，農民利潤變少，水林地瓜採收期在今年三月間結束，白絹病的蔓延現況暫無法評估。