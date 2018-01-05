〈中部〉《首波專案》鹿草農地違章金屬廠 自行拆除

2018-01-05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院農委會針對全國農地違規興建工廠擬定拆除專案，第一波執行全國為十七件，其中嘉義縣列管一件，位於鹿草鄉頂潭段特定農業區農牧用地的金屬製品製造工廠，經縣府協調溝通後，違建人已於去年底自行拆除，前天稽查人員前往勘查，確認已全數拆除完成；太保市品皇咖啡工廠接受民進黨縣長初選參選人翁章梁委託製作文宣咖啡包，遭查出是農地違建工廠，縣府已撤銷其農舍使用執照，並依違章建築處理計畫列管。

品皇咖啡工廠 農舍使照被撤銷

縣府指出，太保市品皇咖啡工廠農地違建案，業者若未改善，可依「區域計畫法」裁罰，要求恢復原狀，不拆除、改建、停止使用或恢復原狀者，得按次處罰，並停止供水供電或強制拆除。

品皇盼嘉縣府輔導就地合法

品皇咖啡工廠董事長洪明寶昨手機未接，但日前受訪時，曾希望縣府能夠輔導就地合法，促進產業發展，也提供地方就業機會。

縣府經濟發展處使用管理科長劉錦隆表示，鹿草鄉頂潭段特定農業區農牧用地違建工廠案，違建面積約一百五十坪，縣府與違建人多次溝通後，違建人已於去年十二月二十二日自行拆除，經派員勘查確定拆除完成。

劉錦隆說，縣府違建拆除預算不足，依違章建築處理計畫，優先拆除中央、縣府專案計畫提報、妨害公共安全或交通，有發生重大危險之虞、配合司法機關執行、違章總樓地板面積是原核准使照面積一倍以上、違章建築總樓地板面積在三百平方公尺且嚴重影響建築結構安全或逃生避難者。

國道旁違規Ｔ霸廣告 近日拆除

縣府同時稽查高速公路旁違規Ｔ霸廣告，目前列管十件，已編列拆除經費，近日將動工拆除，預定元月底完成；經發處強調，拆除違建不保障物件完整性，呼籲Ｔ霸所有權人自行拆除。